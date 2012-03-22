〔纽约汇市〕欧元兑日圆和美元下滑,受经济衰退忧虑打压

* 欧元区PMI数据意外疲弱,打压欧元

* 美国初请失业金数据显示经济复苏改善

* 疲弱的中国经济数据将澳元兑美元压低至两个月低点

* 日本公布贸易顺差后日圆上涨

路透纽约3月22日电---欧元兑美元和日圆周四下滑,此前中国和欧元区两大经济体公布数据显示制造业下滑,令投资人对全球经济成长的忧虑重燃.

周四公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,3月欧元区经济意外转向恶化,受累于法国和德国制造业活动大幅下滑,即便是最为悲观的分析师也未预料到该情况.[ID:nSB1449330]

汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.在新出口订单持续收缩,产出指数重返下降区间的情况下,分析师预计,未来中国经济增速可能续下滑,决策层需加大政策宽松力度.[ID:nSB1448478]

中国数据令投资人对全球经济成长风险的忧虑加重,拖累澳元、加元、新西兰元等风险货币下滑.

美国则公布上周初请失业金人数降至四年最少,同欧元区和中国的经济数据形成对比.

"今日恢复由风险意愿影响交投,因欧洲和中国公布了疲弱的经济数据,"道明证券汇市策略师Greg Moore表示,"数据令市场厌恶风险,所以美元再现其与风险资产间的负联动关系."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS跌0.2%,报1.31880美元,但从海外市场触及的低点反弹.欧元未能突破阻力位1.33美元,显示近期顶部可能已成型.

法国巴黎银行美洲首席汇市策略师Ray Attrill指出,基于该行模型,欧元兑美元在目前水准估值过高,这些模型包括收益率差、相对收益率曲线坡度以及风险意愿等.

他认为欧元/美元合理值在1.28-1.29美元.

欧元兑日圆EURJPY=EBS触及一周低点108.489,尾盘跌1.2%,报108.852日圆,远离周三触及的近五个月高位111.43日圆.

分析师表示,疲弱的PMI调查凸显欧元区面临经济衰退风险,二线国家公债走势也有新问题迹象.

中国PMI数据令经济成长关联货币承压,特别是澳元兑美元AUD=D4,因该国同中国贸易关系密切.

澳元兑美元跌至两个月低点1.0333美元,跌穿200日移动均线切入位1.0399和200日指数移动均线切入位1.0375美元.

巴克莱资本近期下调澳元/美元预估,预计在未来12个月在1.04-1.07美元区间内交投.这符合该行技术策略师所作的在未来六至八个月保持在1.01-1.10美元区间的预期.

"我们预计高油价以及中国经济活动趋软的迹象将令澳元/美元在下个月接近目前水准."该行称.

商品价格、中国经济成长、收益率优势以及周期性和结构性需求是澳元/美元今年不会在1.04美元下方大跌的基本因素,这些也是预计澳元不会在1.07美元上方大涨的原因.

新西兰元兑美元NZD=尾盘跌0.8%,报0.8084美元,跌穿目前在0.8096美元的100日指数移动均线切入位,七个交易日中第三次盘中跌穿该水准.新西兰元兑美元在1月9日攻克了该水准.

**日圆升势**

日本2月出口下降速度慢于前月,推动贸易收支意外录得五个月来首次顺差,显示外部需求升温将在未来数月帮助日本经济复苏.[ID:nSB1448216]该数据对日圆有帮助.

美元兑日圆JPY=EBS尾盘大跌1.0%,报82.540日圆,稍早美元触及一周低点82.329日圆,远离11个月高位84.187日圆.

高盛周三建议作空美元/日圆,该行表示目前美元/日圆升势在4月1日开始的日本新会计年度扭转的可能性很大.

而且,高盛称预计日本经常帐会有改善.

"近期日本贸易平衡恶化可能是由暂时性因素影响,我们日本分析师预计未来几年日本将保持经常帐盈余."高盛在报告中指出.

今年迄今日圆兑美元已经下滑逾7%,因日本央行放宽货币政策措施,且去年日本公布31年内首次录得年度贸易逆差,因在福岛核电厂事故后大量燃料进口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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