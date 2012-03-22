〔美国基金〕3月21日当周货币市场基金减少154.9亿美元--ICI

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月22日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至3月21日当周,美国货币市场共同基金总资产减少154.9亿美元,至2.622万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少53.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少95.3亿美元,免税基金减少6.5亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加18.1亿美元至9,144.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加4.3亿美元,至1,900.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加4.5亿美元至5,299.9亿美元.免税基金资产增加9.3亿美元至1,944.4亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少173亿美元至1.708万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少57.6亿美元至6,959.5亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少99.6亿美元至9,192.9亿美元.免税基金资产减少15.8亿美元,至923.8亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)
--编译 李军;审校 于春红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。