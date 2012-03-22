〔美国基金〕3月21日当周货币市场基金减少154.9亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加18.1亿美元至9,144.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加4.3亿美元,至1,900.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加4.5亿美元至5,299.9亿美元.免税基金资产增加9.3亿美元至1,944.4亿美元.