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债券 | 2012年 3月 23日 星期五 05:29 BJT

〔美国基金〕3月21日当周货币市场基金减少154.9亿美元--ICI

路透3月22日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至3月21日当周,美国货币市场共同基金总资产减少154.9亿美元,至2.622万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少53.3亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少95.3亿美元,免税基金减少6.5亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加18.1亿美元至9,144.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加4.3亿美元,至1,900.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加4.5亿美元至5,299.9亿美元.免税基金资产增加9.3亿美元至1,944.4亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少173亿美元至1.708万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少57.6亿美元至6,959.5亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少99.6亿美元至9,192.9亿美元.免税基金资产减少15.8亿美元,至923.8亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 李军;审校 于春红

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