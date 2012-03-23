〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,但英央行再推宽松政策的风险或限制涨幅

* 英镑兑走软的美元上扬,兑欧元下跌

* 英央行再推量化宽松政策的臆测以及经济忧虑或限制涨幅

* 收在200日移动均线切入位1.5854美元之上被视为利好

路透伦敦3月23日电---英镑兑全线疲软的美元周五上涨,收复昨日疲弱英国数据引发的跌幅,但进一步上涨可能受到英国央行将增加资产购买的臆测压制.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.3%至1.5867美元,回升至一关键技术指标200日移动均线切入位1.5854美元之上.英镑跟随欧元兑美元的大涨势头.

英镑逆转周四跌势.英镑周四跌至一周低点1.5770美元,此前公布的英国2月零售销售,创下九个月来最大单月跌幅.而美国房屋销售下降也令美元承压.

"看似目前市场出现逢低买入英镑的兴致,不过在英镑/美元仍陷于1.55-1.60美元的近期区间内,"ETX Capital的首席汇市交易商Richard Wiltshire表示.

他还指出,本周收在200日移动均线之上可能扶助英债扩大涨势,但可能在升向1.60美元时遇阻.

英镑兑欧元走软,欧元/英镑EURGBP=D4升0.2%,至0.8355英镑,欧元自本周稍早触及一个月低位0.8283英镑后反弹,但可能无法突破3月13日触及的高位0.8424英镑.

部分分析师表示,尽管本周的数据表现不佳,但鉴于一系列更具韧性的经济数据,这并未扭转近来市场对英镑信心略为改善的情况.

"英国央行立场相当温和,显然也没有排除进一步量化宽松的可能性,"Investec Bank Plc的主管Lee McDarby说.

"但英镑本周仍大幅收高,若能收在1.59美元上,对英镑来说是相当有利的."(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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