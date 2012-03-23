〔英国债市〕英债和德债一起上涨,因欧洲忧虑及数据疲弱

路透伦敦3月23日电---英国公债期货周五上涨,和德债一起上升,此前疲弱的数据及对欧元区二线国家的担忧令投资人不安,促使他们买入较安全资产.

消费者信心及抵押贷款的数据进一步支持英债,周四法国,德国及中国的采购经理人指数(PMI)数据弱于预期,且英国零售销售数据回软已引发政府公债走强.

意大利和西班牙公债在周五盘中承压,因意大利总理在试图推进就业改革时面临巨大阻力,而对西班的担忧重现,本月稍早该国放宽了预算目标.

6月英债期货FLGM2结算价上扬46个跳动点,报113.46,表现优于可比德债16个跳动点.

花旗策略师Jamie Searle说,过去几周英债倾向在上升时跑赢德债,下跌时跑输德债,这证明了较之德债,英债更波动,可能是因为英债的流动性较低.

美国2月新屋销售下降,令英债盘中急升至113.99的日内高位.不过,该报告也显示美国房价跳升至八个月来最高,为美国楼市描绘了好坏不一的情况.

现货市场,10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)跌5个基点,至2.274%,较可比德债利差收窄约2个基点,至40个基点.

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周五公布调查显示,英国2月消费者信心从1月所及的五个月高位下滑,因购物者愈发担心就业.2月Nationwide消费者信心指数从1月的47降至44,较长期平均水准低逾30点,不过高于2011年第四季触及的纪录低位.

而英国银行业者协会表示,英国2月经季节调整后的抵押贷款批准宗数较上年同期增长9%至33,103件.[GB-ECI-CMN]

下周英国央行多名官员发表讲话,总裁金恩在议会的证词陈述很可能最受关注.

下周英国可能确定第四季GDP终值萎缩0.2%,英国央行公布的消费者信贷及抵押贷款统计预料将证明消费者不愿意增加债务.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>