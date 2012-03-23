〔纽约期市〕软商品市场交投震荡,阿拉比卡咖啡从18个月低位附近反弹

路透纽约/伦敦3月23日电---软商品市场周五交投震荡,阿拉比卡咖啡挫至近18个月低位,之后因投机客回补空头,带动该合约升至平盘上方.

期糖收低,可可期货收升,汤森路透数据显示,纽约软商品市场交投量较30天均值低近10%至三分一不等.

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2触及每磅1.7525美元的日内低位,此为近月合约自2010年10月来最低,但该合约之后反弹,收升1.80美分,或1.02%,报每磅1.7875美元.

指标伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2升25美元,或1.25%,报每吨2,033美元.

"全球咖啡供应仍然良好的观点令市场承压,"Country Hedging Inc高级分析师Sterling Smith说.

F.O. Licht分析师Stefan Uhlenbrock表示,阿拉比卡咖啡价格下行风险的部份原因是预期最大生产国及出口国巴西将丰收.

原糖迫近26.20美分的三周高位,之后因生产商及投资者加速抛售而回落.

ICE-5月原糖期货SBK2触及26.13美分的日内高位,之后下跌.该合约收跌0.28美分,报每磅25.63美分.

伦敦5月白糖期货LSUK2跌3.30美元,报每吨659.70美元.

一高级交易员表示,他预料周五稍晚公布的交易商持仓报告将显示基金增加了其多头头寸,至大约650万吨.

Sucden Financial的Nick Penney表示,预期的基金多头仓位增加可能在下周引发清仓."跌穿25美分可能引发大量止损卖单,"Penney说.

ICE-5月可可期货CCK2攀升22美元,或近1%,结算价报每吨2,307美元.伦敦5月可可期货LCCK2收升13英镑,或1.01%,报每吨1,492英镑.(完)