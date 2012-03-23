〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升1.2%,因供应忧虑

路透3月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周五收升1.2%,交易商说,因担忧受乾旱影响的南美作物及美国大豆播种可能不足够应付需求.

现货市场上涨带来支撑,在忧虑南美作物下,预料更多美国旧作大豆销售到中国.交易商说,周四中国买入一船货在4月装运的美国大豆.

油价走强提供支持.美国原油和布兰特原油期货上涨,因消息称因西方加紧对伊朗的制裁,令伊朗本月原油出口明显下跌.

尽管大豆市场今天收升,但初步数据显示,CBOT大豆Sc1合约本周下跌0.5%,结束之前五周连涨的势头.

阿根廷农业部周四预期,该国2011/12年大豆收成将达4,400万吨,之前其预估区间介于4,350万-4,500万吨.该数据低于美国农业部(USDA)上次对阿根廷产量预估的4,650万吨.

Farm Futures杂志的一个农户调查显示,预料2012年美国大豆种植面积将达7,600万英亩,高于USDA初步预估的7,500万英亩.调查预期2012年美国玉米播种面积为9,510万英亩.

CBOT-5月大豆期货SK2收升16-1/4美分,报每蒲式耳13.65-3/4美元.5月豆粕合约SMK2涨2.9美元,报每短吨373.0美元.

5月豆油合约BOK2涨0.92美分,收报每磅54.88美分.

今日CBOT预估大豆成交量为177,729口,豆油成交量为120,209口,豆粕成交量为62,868口

以下为CBOT农产品期货在1914GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 646.50 2.00 0.3% 0.0%

CBOT大豆Sc1 1365.75 16.25 1.2% 14.0%

CBOT豆粕SMc1 373.00 2.90 0.8% 20.6%

CBOT豆油BOc1 54.88 0.92 1.7% 5.4%

CBOT小麦Wc1 654.25 8.00 1.2% 0.2%

CBOT稻米RRc1 1460.00 19.50 1.4% 0.0%

EU小麦BL2H0 213.75 3.50 1.7% 5.6%

NYMEX原油期货CLc1 106.94 1.59 1.5% 8.2%

道琼工业指数.DJI 13,088 42 0.3% 7.1%

现货金XAU= 1665.50 20.62 1.3% 6.5%

欧元/美元EUR= 1.3264 0.007 0.5% 2.5%

美元指数.DXY 79.3530 -0.3830 -0.5% -1.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 908 6 0.7% -47.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)