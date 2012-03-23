〔全球金市〕金价收高1%,结束三周连跌

* 黄金升1%,录得2月21日以来单日最大涨幅

* 油价急升,美元下跌引发回补空头

* 金价在1,700美元下方面临强大技术阻力

* 上市交易基金黄金持仓量创三个月来最大单日跌幅

路透纽约/伦敦3月23日电---黄金周五升逾1%,录得一个月单日最大升幅,因在本周稍早金价大跌后,周五油价上涨和美元下跌引发黄金回补空头.

黄金录得四周以来首周上升.对美国进一步货币放松政策的冀望减弱导致金价下跌,这从黄金上市交易基金黄金持仓量骤降及一些基金出脱黄金交易中反映出来.

一基金经理说,周五数据显示美国新屋销售跌至四个月低位后,金价上涨.黄金在过去四周累计下挫150美元后,进入超卖区域.

"金价跳升部分受新屋销售不佳引发,该报告增加了美联储进一步推出量化宽松政策的可能性,所以黄金作正面反应,"Haber Trilix Advisors投资组合经理助理James Rife说.

1904GMT,现货金XAU=升1.2%,报每盎司1,665.24美元,从上日触及的两个月低位反弹.

美国期金GCJ2结算价升19.90美元,至1,662.40美元,成交温和.

不过,FOREX.com高级技术策略师Daniel Hwang说,金价未能升穿过去七个交易日的高位1,670美元后,动能有所减弱.

Hwang说,多条关键移动均线在1,680-1,700美元区域聚合,可能对金价构成强大阻力.

本月迄今黄金下跌2%,因投资者对美国经济体质的认知改变,使避险资产的吸引力不及股市和高收益货币.

**黄金ETF录得净流出**

本周稍早金价下跌,使对以实货黄金支持的上市交易基金(ETF)的投资受到打压,导致周五上市交易基金黄金持仓量录得三个月来最大单日降幅.

周二上市交易基金持有近7,090万盎司黄金,此为纪录高位,但过去几天的流出量全数抹去3月迄今的建仓.

现货银XAG=跟随黄金走高,涨2%,至每盎司32.19美元.

现货铂金(白金)XPT=升0.4%,至每盎司1,620.38美元.现货钯金XPD=升0.7%,报653.15美元.

----------------------------1704GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 目前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX期货合约

4月黄金 1662.40 19.90 1.2 1641.50 1666.30 132,908

5月白银 32.272 0.927 3.0 31.435 32.300 34,187

4月铂金 1627.90 15.80 1.0 1613.50 1638.50 8,710

6月钯金 659.90 8.85 1.4 653.00 664.90 2,771

现货金 1665.24 20.36 1.2 1642.73 1666.20

现货银 32.190 0.640 2.0 31.470 32.270

现货铂金 1620.38 6.33 0.4 1617.50 1634.50

现货钯金 653.15 4.40 0.7 654.00 662.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=