〔金属期市〕期铜本周收跌,受中国成长忧虑拖累

* 期铜收涨,但本周回落1.5%

* 上海和LME铜库存减少

* COMEX市场出现逆差价

路透纽约/伦敦3月23日电---期铜周五收涨逾1%,商品市场的普遍涨势,美元走软以及不断出现的实货市场供应紧缺的迹象令铜价从两周低位反弹.

但本周中国和欧洲最大经济体公布的一系列低于预期的制造业数据拖累铜市本周收跌逾1%,因市场担忧全球经济放缓影响短期需求前景.

纽约尾盘,由19中商品构成的路透/Jefferies CRB指数.CRB上扬0.70%,在周四下跌逾1%,录得两周最大单日跌幅后反弹.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收升90美元,报每吨8,380美元,昨日跌至两周低位8,262.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收高4.30美分,或1.1%,报每磅3.8085美元,交投区间介于3.7625-3.8250美元.

成交仍然不旺,汤森路透初步数据显示,纽约市场成交量约为52,000口,较30天均值低约四分之一.

数据显示,美国2月房屋销售下降,房价跳升至八个月最高,描绘出喜忧参半的楼市景象.数据公布后,铜价仍然上涨.

瑞士信贷的分析师称,"市场在昨日遭受沉重抛压打击后反弹."

周四公布的数据显示,3月中国制造业活动连续第五个月回落,同月欧元区经济形势意外恶化,法国和德国制造业活动大幅回落.

除LME库存总体良好的趋势外,其他显示实货供应紧蹙的迹象也出现.

分析师称,COMEX铜市较近月份合约间出现逆价差显示实货市场状况改善.

美元对欧元和瑞郎跌至三周低位也对铜价提供支撑,交易商称,美元指数跌穿技术支撑位后,触发止损卖单.

上海期交所铜库存不断增加引发对过去数月中国需求疲弱的担忧.

周五公布的数据显示,上海期交所铜库存较一周前减少1.6%,至223,632吨.

LME铜库存继续回落,至255,175吨,触及2008年11月以来最低.

本周公布的数据显示,中国2月精炼铜进口按月增长12%,受助于1月节日期间付运被推迟.这也是支撑市场涨势正在展开的信号.

以下为1857GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 380.90 4.35 +1.16 343.60 10.86

LME期铝 2174.00 7.00 +0.32 2020.00 7.62

LME期铜 8380.00 90.00 +1.09 7600.00 10.26

LME期铅 1994.00 9.00 +0.45 2035.00 -2.01

LME期镍 18170.00 -280.00 -1.52 18710.00 -2.89

LME期锡 22225.00 115.00 +0.52 19200.00 15.76

LME期锌 2004.00 19.00 +0.96 1845.00 8.62

上海期铝 16200.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.24

上海期铜 60030.00 280.00 +0.47 55360.00 8.44

上海期锌 15650.00 50.00 +0.32 14795.00 5.78

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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