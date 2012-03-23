〔纽约汇市〕欧元兑美元升至三周高位,澳元走强

* 欧元录得第二周上涨,澳元回稳

* 美元料因美国经济前景而继续保持坚挺

* 欧元区财长下周将就救助协议会晤

路透纽约3月23日电---欧元兑美元周五攀升至三周高位,结束三日连跌,而澳元在近期大跌后回稳,之前因投资人对中国和欧元区经济下滑的担忧有所减轻.

但美元仍有支撑,因美国经济前景不断改善,同欧洲国家在衰退或衰退边缘苦苦挣扎形成鲜明对比.

周五公布的美国新屋销售数据支持了该国楼市正在稳步复苏的观点,市场认为这对美国经济整体稳健很重要.

"市场正再度消化严重悲观的欧洲题材以及过分乐观的美国题材."多伦多RBC Capital Markets汇市策略师Stewart Hall表示.

整体而言,周四打压股市和较高风险货币的对欧元区和中国经济成长放缓的忧虑减轻,压制了对美元和日圆等较安全投资的需求.

欧元兑美元EUR=EBS尾盘报1.32650,升0.5%,在全球汇市稍早触及三周高位1.32940美元.欧元也从周四低点1.31334美元反弹,势将录得两周连升及2月底来表现最好的一周.

欧元关键阻力位在1.33美元,突破该水准后,欧元可能升向1.3500美元.

澳元兑美元AUD=D4升0.6%,报1.0456美元,昨日触及两个月低点1.0336美元,新西兰元兑美元NZD=D4升0.9%,报0.8169美元.

美元兑日圆JPY=EBS持平,报82.510日圆,欧元兑日圆EURJPY=EBS升0.4%,报109.400日圆.

美元兑日圆今年迄今大涨7%,欧元兑日圆期内跳升9.6%,在日本央行2月意外增加量化宽松政策后,升势加速.

根据Bank of the West资本市场部门高级外汇顾问兼副总裁Chris Fernandes,美元同风险意愿的关系变得更为复杂.

"过去,风险意愿上升时,美元会下滑,目前美元则得益于倾向风险的发展,因美国经济数据近期基本上要比预期好."他称.

但近期美元上涨受到美联储可能推出第三轮量化宽松政策的可能性打压,Fernandes表示.

如果美联储进一步推出量化宽松政策,可能对美元不利,因这相当于印钞,稀释美元价值.

下周,市场焦点可能转回欧洲,德国将公布经济数据,意大利和西班牙将发售公债,而且欧洲财长将开会.

"任何对这些债券信心的动摇都可能令欧元承压."巴克莱资本驻纽约汇市策略师Aroop Chatterjee表示.

欧元区外交官员周五表示,欧元区财长下周可能在哥本哈根就总计约7,000亿欧元的救助资金更接近达成一致,不能过高期望规模会更大.

欧元区救助基金扩大可能帮助安抚市场:如果葡萄牙、意大利或西班牙仍有困难,欧元区也有可靠的防火墙.

"我相信目前主要汇率处于区间交投,欧元/美元在1.3000-1.3500之间波动,美元/日圆在82.00-85.00日圆."Bank of the West的Fernandes表示.

"我仍看好欧元会走强,但可能要等到下半年了."他称.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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