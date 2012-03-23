〔加拿大股市〕收升,大宗商品走强提振资源股

路透多伦多3月23日电---加拿大主要股指周五收升,材料股,金融和能源股领升,油价和金属价格走强提振自然资源股.

一系列加拿大个股领升大盘,这包括Barrick Gold(ABX.TO)攀升1.7%,报43.80加元,Goldcorp(G.TO)涨2%,报44.60加元,因金价录得一个月来单日最大升幅,在本周稍早黄金遭遇抛售后,周五油价上升和美元下滑引发黄金回补空头.

Suncor Energy gained (SU.TO)升1%,报32.80加元,Imperial Oil (IMO.TO)劲升2.6%,报45.44加元,油价因供应忧虑而攀升.同时,分析师及交易商称,周四中国及欧洲采购经理人指数令人失望后,今日商品市场全线走强.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨103.85点,或0.84%,报12,465.66.该指数本周跌0.3%,录得第四周连跌.

周五该指数的十大类股全线上扬.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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