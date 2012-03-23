〔国际油市〕NYMEX原油期货收升逾1%,因伊朗出口减少

* 伊朗原油出口减少,开始受西方制裁的影响

* 美国楼市数据良莠不齐

* 市场大户降低在美国原油期货的净多头头寸-CFTC

路透纽约3月23日电---美国原油期货周五上升逾1%,因消息称一些买家已停止或减少买入伊朗原油,因为西方寻求阻止伊朗核计划的制裁行动.

据行业咨询公司Petrologistics及一家石油公司估算,3月伊朗原油日出口量似已下降约30万桶,或14%,为今年迄今以来首次出现明显的下滑.[ID:nnCN1452228]

有关以色列调动军队的传言也带动原油价格上涨.之后以色列对此予以否认.

美国楼市数据好坏不一,2月新屋销售下降,但房价跳升至八个月最高,这令原油期货缩减升幅.

尽管今日美国原油期货收升,但本周连续第二周下跌.

NYMEX-近月RBOB汽油期货RBc1收在去年4月来最高位,本周上扬近1%.取暖油期货HOc1今日收升,但本周下跌.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期约CLK2升1.52美元,或1.44%,结算价报每桶106.87美元.本周,近月原油合约跌0.19美元,或0.18%.

伦敦市场,洲际交易所(ICE)5月布兰特原油期约LCOK2结算价报每桶123.13美元,升1.99美元,或1.62%.本周,近月布兰特原油合约跌0.68美元,或0.54%,也是第二周连跌.

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R收盘走阔至18.26美元,周四为17.79美元.

NYMEX-4月RBOB汽油期货RBJ2升4.56美分,或1.37%,结算价每加仑报3.3852美元,此为近月RBOB合约自去年4月29日来最高结算价,当时报3.4648美元.

本周该合约升2.83美分,或0.84%,录得第七周连涨.

NYMEX-4月取暖油期货HOJ2收升3.14美分,或0.99%.本周,近月取暖油合约大跌7.18美分,或2.19%,之前连涨两周.

商品期货交易委员会(CFTC)称,在3月20日的一周,货币经理降低其美国原油期货及期权净多头头寸10,269口,至270,180口.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 106.87 1.52 1.4% 105.16 108.25 245,175 295,474

6月原油 107.35 1.51 1.4% 105.69 108.75 57,715 76,250

4月RBOB汽油 3.3852 0.0456 1.4% 3.3398 3.4248 25,871 38,153

5月RBOB汽油 3.3689 0.0432 1.3% 3.3261 3.4118 48,849 61,278

4月取暖油 3.2101 0.0314 1.0% 3.1856 3.2669 25,578 33,897

5月取暖油 3.2247 0.0319 1.0% 3.1975 3.2821 51,510 53,690

ICE合约

5月布兰特 125.13 1.99 1.6% 123.10 127.06 202,177 189,187

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 488,237 536,097 667,665 1,553,222 7,820

汽油 133,373 169,880 143,624 385,667 -2,968

取暖油 124,747 139,079 142,705 285,596 -5,100 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

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