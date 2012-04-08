美国与加拿大经济指标预测--4月9日-4月16日****

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透4月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------4月9日当周--------------------------------
4月9日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 -- 90.1
1400 美国就业趋势指数 3月 -- 107.5
4月10日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 3月 -- 94.3
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月7日当周 -- +3.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月7日当周 -- +4.6%
1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 47.5
1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.7% -0.1%
4月11日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月6日当周 -- 695.7
再融资指数 -- 3576.8
1215 加拿大房屋开工(万户) 3月 20 20.11
1230 美国出口物价 3月 +0.4% +0.4%
进口物价 +0.8% +0.4%
1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字2,015 赤字2,320
4月12日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 2月 +0.2% +0.1%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差520 逆差526
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月7日当周 35.5 35.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.175
续请失业金人数(万人) 3月31日当周 334.0 333.8
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.3%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.8% +3.0%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差19 顺差21
出口(亿加元) 412.7 414.4
进口(亿加元) 393.6 393.4
4月13日(五)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.9%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1230 美国实质所得 3月 -0.1% -0.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 76.2 76.2
现况指数 86.0 86.0
预期指数 69.6 69.8
1430 美国ECRI一周领先指标 4月6日当周 -- 126.5
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 3月 -- +0.1%
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月16日(一)
1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.4% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.9%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 21.10 20.21
1300 美国整体资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,010
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超829.6
1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.7%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 29 28 (完)
--编译 肖群英;审校 沈以文
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国