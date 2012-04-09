〔金属期市〕纽约期铜下挫2%,接近交投区间的低端

* 铜价下跌,令期铜跌向2012年区间的低端

* 中国3月通胀跳升,美国就业数据令人失望

路透纽约4月9日电---纽约期铜周一下挫2%,成交放量,美国就业数据转弱及中国通涨不断上升直指全球最大的两个经济体美国及中国经济活动放慢,令期铜承压.

抛售使铜价跌向维持了一段长时期的交投区间的低端附近,如果在伦敦市场周二恢复交易后抛售持续,期铜很可能承受进一步下跌的压力.

偏空市场人气主导较广泛市场,投资人撤出风险资产,在欧债危机再现,及对中国经济会否避险硬着陆的忧虑挥之不去之时,周五公布的低于预期的美国就业报告对美国扶助提振全球经济的能力蒙上一些疑虑.

周五美国劳工部公布,美国3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小.在此前的路透调查中,分析师预计3月非农就业岗位增长20.3万个,失业率料保持在8.3%.[ID:nSB1475686]

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2跌7.55美分,或2%,报每磅3.72美元,接近约3.70-4美元的2012年区间的低端.

根据汤森路透初步数据,成交量急升至71,000口以上,较30天均值高出约三分二.

美国就业数据令人失望,打击铜市多头,在美国经济走强的迹象下,许多看多的投资人在期铜价格上涨时增加其头寸.

商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示,包括对冲基金和其他大型投机客在内的货币基金经理增加其铜多头头寸至2011年8月来最高水平.

COMEX期铜下跌,跟随此前亚洲铜价跌势,周一中国国家统计局公布3月CPI同比上涨3.6%,高于路透调查中值的3.3%;环比上涨0.2%,亦高于调查中值的0.0%.[ID:nSB1476476]

上海期交所交投最活跃的7月合约SCFcv1下滑0.8%,收报每吨59,840元人民币.[ID:nSB1477226]

分析师预期本周包括第一季GDP和贸易数据在内的其他一连串经济数据将巩固中国政府有空间可进一步放宽信贷和支持经济成长的观点,这将提振中国原材料的长远需求.

指标伦敦期铜CMCU3上周四收报每吨8,361美元.

以下为1753 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 371.95 -7.60 -2.00 343.60 8.25

LME期铝 2109.00 16.00 +0.76 2020.00 4.41

LME期铜 8361.00 11.00 +0.13 7600.00 10.01

LME期铅 2059.00 46.50 +2.31 2035.00 1.18

LME期镍 18405.00 550.00 +3.08 18710.00 -1.63

LME期锡 23170.00 570.00 +2.52 19200.00 20.68

LME期锌 2003.00 21.00 +1.06 1845.00 8.56

上海期铝 16170.00 -20.00 -0.12 15845.00 2.05

上海期铜 59770.00 -500.00 -0.83 55360.00 7.97

上海期锌 15535.00 -40.00 -0.26 14795.00 5.00

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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