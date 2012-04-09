〔全球金市〕金价上扬1%,因美国就业数据支撑放宽货币政策预期

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
* 美国就业数据支撑放宽货币政策预期
* 中国通胀数据为刺激措施预留空间,被视为利多
* 印度珠宝商结束罢工,扶助实货买盘
路透纽约/伦敦4月9日电---金价周一在清淡交投中上扬约1%,走势同其他商品市场和股市相左,因上周美国公布的就业数据令人失望,激活了对美联储可能再度出手刺激经济的臆测.
上周大跌超过2%的金价也从印度实货买盘中获得提振,因印度珠宝商结束罢工,且中国的通胀数据为支撑经济措施提供了更多的空间.
在美国公布了一系列强劲的经济数据,令许多基金经理人确信美联储不会再推出新一轮刺激措施后,金价自2月底以来下挫8%.
但市场观察人士表示,上周五的数据显示美国3月非农就业岗位增幅小于2月,可能为更多美国刺激措施保留了敞开的大门.
1721GMT,现货金XAU=升0.8%,报每盎司1,643.50美元.
美国6月期金GCM2升14.70,报每盎司1,644.80美元.成交颇为淡静,多数欧洲金融市场仍在休市.
其他贵金属方面,现货银XAG=跌0.7%,报每盎司31.50美元.现货铂金XPT=升1.2%,报每盎司1,611.24美元,现货钯金XPD=涨0.6%,报每盎司642美元.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
/收盘 涨跌%
COMEX黄金期货 GCM2 1644.80 14.70 0.9% 5.0%
COMEX白银期货 SIK2 31.525 -0.205 -0.7% 12.9%
COMEX铂金期货 PLN2 1618.30 10.70 0.7% 15.6%
COMEX钯金期货 PAM2 644.00 -1.00 -0.2% -1.9%
现货金 XAU= 1643.50 13.28 0.8% 5.1%
现货银 XAG= 31.50 -0.22 -0.7% 13.8%
现货铂金 XPT= 1611.24 19.89 1.2% 15.7%
现货钯金 XPD= 642.00 3.80 0.6% -1.6%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李军;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日 下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057.2 30.9 3,251.38 2/22 5,273.2 3,753.1