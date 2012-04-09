〔全球金市〕金价上扬1%,因美国就业数据支撑放宽货币政策预期

* 美国就业数据支撑放宽货币政策预期

* 中国通胀数据为刺激措施预留空间,被视为利多

* 印度珠宝商结束罢工,扶助实货买盘

路透纽约/伦敦4月9日电---金价周一在清淡交投中上扬约1%,走势同其他商品市场和股市相左,因上周美国公布的就业数据令人失望,激活了对美联储可能再度出手刺激经济的臆测.

上周大跌超过2%的金价也从印度实货买盘中获得提振,因印度珠宝商结束罢工,且中国的通胀数据为支撑经济措施提供了更多的空间.

在美国公布了一系列强劲的经济数据,令许多基金经理人确信美联储不会再推出新一轮刺激措施后,金价自2月底以来下挫8%.

但市场观察人士表示,上周五的数据显示美国3月非农就业岗位增幅小于2月,可能为更多美国刺激措施保留了敞开的大门.

1721GMT,现货金XAU=升0.8%,报每盎司1,643.50美元.

美国6月期金GCM2升14.70,报每盎司1,644.80美元.成交颇为淡静,多数欧洲金融市场仍在休市.

其他贵金属方面,现货银XAG=跌0.7%,报每盎司31.50美元.现货铂金XPT=升1.2%,报每盎司1,611.24美元,现货钯金XPD=涨0.6%,报每盎司642美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

/收盘 涨跌%

COMEX黄金期货 GCM2 1644.80 14.70 0.9% 5.0%

COMEX白银期货 SIK2 31.525 -0.205 -0.7% 12.9%

COMEX铂金期货 PLN2 1618.30 10.70 0.7% 15.6%

COMEX钯金期货 PAM2 644.00 -1.00 -0.2% -1.9%

现货金 XAU= 1643.50 13.28 0.8% 5.1%

现货银 XAG= 31.50 -0.22 -0.7% 13.8%

现货铂金 XPT= 1611.24 19.89 1.2% 15.7%

现货钯金 XPD= 642.00 3.80 0.6% -1.6%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=