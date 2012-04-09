〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因触及七个月高位后多头结清头寸

路透4月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低,交易商表示,在市场创下七个月高位后,以及在美国政府月度作物报告出炉前,多头结清头寸并获利了结.

豆油上涨,豆粕下跌,因豆油/豆粕价差.

近月大豆Sc1在隔夜Globex触及每蒲式耳14.46-3/4美元,此为近月大豆合约自2011年8月31日来最高.

周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,4月3日大型投机者持有创纪录的CBOT大豆净多头206,437口,为市场出现一轮多头平仓开启大门.

此外,周四CBOT大豆期货未平仓合约触及779,856口的纪录高位.

担忧南美大豆收成下降及忧虑美国农户今年春季种植的大豆可能不能满足球全球需求支持大豆市场.

参与路透调查的分析预计,美国农业部(USDA)将在周二供/需报告中下调美国2011/12年大豆结转库存预估,同时也将下调巴西和阿根廷2011/12年大豆收获量预期.

USDA公布,最新一周出口验查美国大豆2,639.6万蒲式耳,介于2,400-2,800万蒲式耳的预估区间.

(未更新收盘价) CBOT-5月大豆期货SK2下跌美元,报14.30-1/2美元.

5月豆粕合约SMK2收跌3.1元,报每短吨388.8美元.5月豆油合约BOK2升0.09美分,收报每磅56.71美分.

今日CBOT预估大豆成交量为207,888口,豆油成交量为110,124口,豆粕成交量为63,539口.

以下为CBOT农产品期货在1911 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 649.00 -9.25 -1.4% 0.4%

CBOT大豆Sc1 1431.00 -3.00 -0.2% 19.4%

CBOT豆粕SMc1 388.80 -3.10 -0.8% 25.7%

CBOT豆油BOc1 56.64 0.08 0.1% 8.7%

CBOT小麦Wc1 643.00 4.50 0.7% -1.5%

CBOT稻米RRc1 1487.50 -17.00 -1.1% 1.8%

EU小麦BL2H0 211.25 2.00 1.0% 4.3%

NYMEX原油期货CLc1 102.45 -0.86 -0.8% 3.7%

道琼工业指数.DJI 12,968 -92 -0.7% 6.1%

现货金XAU= 1644.00 13.78 0.8% 5.1%

欧元/美元EUR= 1.3117 0.0019 0.1% 1.3%

美元指数.DXY 79.7390 -0.1470 -0.2% -0.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 928 2 0.2% -46.6%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)