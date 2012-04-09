〔美国股市〕道琼工业指数收低1%,Nasdaq指数下跌1.08%

路透纽约4月9日电---美国股市周一下跌,道指和标普500指数连续第四个交易日下滑,因投资人从上周令人失望的失业报告中寻找指引,该报告令投资者重新担忧美国的经济复苏.
道指自去年12月19日来首次收在50天移动均线上方.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌130.55点,或1%,至12,929.59点;标准普尔500指数.SPX收挫15.88点,或1.14%,至1,382.20点.Nasdaq指数.IXIC下跌33.42点,或1.08%,至3,047.08点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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