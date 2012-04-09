〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,因出现空头回补

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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路透4月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一收高,市场因出现空头回补而反弹,交易员称,投资者在美国农业部报告出炉前平衡仓位.
尽管CBOT小麦走强,但指标5月合约WK2收在所有关键技术性移动均线下方.盘中合约价格一度冲破100日移动均线,但未能在其上方企稳.
分析师预期周二早间公布的农业部报告料将显示,2011/12年美国国内小麦期末库存为7.92亿蒲式耳,低于政府3月预期的8.25亿蒲式耳.
美国农业部公布,一周小麦出口检验量为1,760.5万蒲式耳,与分析师预估的1,500至1,900万蒲式耳区间相符.
预期美国大平原地区本周稍晚将出现降雨,有利于作物增产.Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,重要的硬红冬麦种植区西部降雨量料将高达1-2英寸.
商品期货交易委员会(CFTC)上周五午后表示,截至4月3日,大型投机客增加CBOT小麦净空头部位3,383口至79,986口.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2收高4-1/2美分,报每蒲式耳6.43美元.
CBOT小麦预估成交量为118,707口.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。