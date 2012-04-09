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市场报道 | 2012年 4月 10日 星期二 05:24 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,因出现空头回补

路透4月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一收高,市场因出现空头回补而反弹,交易员称,投资者在美国农业部报告出炉前平衡仓位.

尽管CBOT小麦走强,但指标5月合约WK2收在所有关键技术性移动均线下方.盘中合约价格一度冲破100日移动均线,但未能在其上方企稳.

分析师预期周二早间公布的农业部报告料将显示,2011/12年美国国内小麦期末库存为7.92亿蒲式耳,低于政府3月预期的8.25亿蒲式耳.

美国农业部公布,一周小麦出口检验量为1,760.5万蒲式耳,与分析师预估的1,500至1,900万蒲式耳区间相符.

预期美国大平原地区本周稍晚将出现降雨,有利于作物增产.Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,重要的硬红冬麦种植区西部降雨量料将高达1-2英寸.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五午后表示,截至4月3日,大型投机客增加CBOT小麦净空头部位3,383口至79,986口.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收高4-1/2美分,报每蒲式耳6.43美元.

CBOT小麦预估成交量为118,707口.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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