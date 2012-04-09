版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 05:43 BJT

〔美国股市〕韩国ADR收跌,因朝鲜准备进行武器试验

路透纽约4月9日电---韩国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一大幅下跌,之前有消息称,朝鲜(北韩)准备进行第三轮核武器试验,并在继续推进其火箭发射计划.

朝鲜此举公然违背联合国决议,令投资者深感不安,他们认为朝鲜与韩国的关系无法预见,且担忧可能引发更大范围的冲突.

纽约梅陇银行韩国ADR指数.BKKR急跌2.7%.纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低0.72%.

上周五公布的美国非农就业报告显示,上月就业岗位增加规模不及预期,ADR市场全面承压.

走势震荡的金融股表现不及更加稳定的防御型和公用事业股.

友利金融控股(WF.N)大跌9.1%,报32.02美元.KB金融集团(KB.N)劲挫4.7%,报36.40美元.

与之相对照,韩国电力公司(KEP.N)收高1.9%,报9.81美元.KT Corp (KT.N)上扬0.6%,报13.57美元.

亚洲ADR的疲弱表现被欧洲和拉美ADR较好的走势所抵消,欧洲和拉美ADR指数跌幅相对较小.欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.46%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收跌0.67%.亚洲企业ADR指数.BKAS下滑1.35%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐