〔美国股市〕韩国ADR收跌,因朝鲜准备进行武器试验

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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路透纽约4月9日电---韩国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一大幅下跌,之前有消息称,朝鲜(北韩)准备进行第三轮核武器试验,并在继续推进其火箭发射计划.
朝鲜此举公然违背联合国决议,令投资者深感不安,他们认为朝鲜与韩国的关系无法预见,且担忧可能引发更大范围的冲突.
纽约梅陇银行韩国ADR指数.BKKR急跌2.7%.纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低0.72%.
上周五公布的美国非农就业报告显示,上月就业岗位增加规模不及预期,ADR市场全面承压.
走势震荡的金融股表现不及更加稳定的防御型和公用事业股.
友利金融控股(WF.N)大跌9.1%,报32.02美元.KB金融集团(KB.N)劲挫4.7%,报36.40美元.
与之相对照,韩国电力公司(KEP.N)收高1.9%,报9.81美元.KT Corp (KT.N)上扬0.6%,报13.57美元.
亚洲ADR的疲弱表现被欧洲和拉美ADR较好的走势所抵消,欧洲和拉美ADR指数跌幅相对较小.欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.46%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收跌0.67%.亚洲企业ADR指数.BKAS下滑1.35%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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欧洲股市报导........[.EUCN]
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