〔美国股市〕道指和标普500指数连跌四日,就业数据令人失望

* 3月就业数据公布后,银行股和工业股下滑

* 中国PPI同比下滑,令投资人担心中国需求放缓

* 微软专利协议带动AOL股价大涨

* 道指收跌1%,标普500指数收低1.14%,Nasdaq指数下挫1.08%

路透纽约4月9日电---美国股市周一下跌,道指和标普500指数连续第四个交易日下滑,因投资人从上周令人失望的就业数据中寻找指引,该报告令投资者重新担忧美国的经济复苏.

尽管周一下挫,道指和标普500指数收盘高于日低.银行股和工业股领跌标普500指数,标普金融股指数.GSPF和标普工业股指数.GSPI均下挫1.6%.这两个行业同经济成长前景息息相关.

最新的就业数据为近期逊于预期的经济指标再添一笔,令股市为期数月的强劲升势锋芒难再.

CBOE波动性指数.VIX跳升12.63%,报18.81,4月迄今升幅约21.4%.

"期望值太高,这通常就成问题,即使基本面消息并不是那么令人失望."Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示.

"就业报告提醒我们这还不是最后一个令人失望的消息,预示后市可能会有大幅修正,要比平均水准的修正更猛烈."

近几个月,股市大涨,标普500指数自10月初的收盘低点攀升近30%,在一周前触及近四年高位.

交投极为淡静,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为约52亿股,远低于去年日成交均值78.4亿股.

标普500指数日低为1,378.24点,为逾三周最低.但午后该指数收复部分失地,稳守近1,371点的50日移动均线切入位.

除了上周五美国发布的就业数据以外,中国意外疲弱的生产者物价指数(PPI)引发投资人担心中国需求减弱.中国3月PPI数据巩固了经济降温令通胀不再是中国政府最大近忧的预期.

道琼工业指数.DJI收跌130.55点,或1%,至12,929.59点;标准普尔500指数.SPX收挫15.88点,或1.14%,至1,382.20点.Nasdaq指数.IXIC下跌33.42点,或1.08%,至3,047.08点.

美国劳工部周五公布,3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小,且远低于分析师预计的增长20.3万个.失业率则由2月的8.3%降至8.2%.[ID:nSB1475686]

就业报告令投资人质疑美国扶助提振全球经济的能力,因欧债危机再度浮现且对中国经济能否避免硬着陆的担忧犹存.但同时,该报告令市场重燃对美联储祭出新的货币刺激措施的希望.

AOL AOL.N飙升43.3%,收报26.40美元,盘中触及27.47美元的历史高位,此前该公司表示将向微软(MSFT.O)出售超过800个专利及相关应用,微软收低1.3%,报31.10美元.

上周小跌后,标普500指数的关键近期支撑位在1,375-1,380点,这是2月底的阻力位水准,Brown Brothers Harriman & Co分析师Scott Davies表示.

本周业绩期登场,谷歌(GOOG.O)和摩根大通(JPM.N)将公布业绩,周二收盘后美国铝业(AA.N)将为业绩期拉开帷幕.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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