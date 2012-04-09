《美债周二展望》公债收益率降至四周低位,因就业报告重燃经济疑虑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 公债价格上扬,上周五公布的3月非农就业报告疲弱

* 欧洲市场因假休市,成交清淡

路透纽约4月9日电---美国公债价格周一攀升,推动长期公债收益率跌至四周低位,令人失望的美国非农就业报告重燃对经济的担忧,也促使市场增加美国联邦储备理事会(FED,美联储)将再推宽松举措的押注.

美国三大股指回落近一个百分点,标普500指数一度触及逾三周来最低,因投资者在公债市场寻求避险.不过,成交清淡,因欧洲市场继续因复活节假期休市.

美国劳工部周五公布,3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小,且远低于分析师预计的增长20.3万个[ID:nSB1475686].数据重燃对美国经济的忧虑.公债上周对数据的反应并不充份,因市场上周五仅开市半日.

"我们看到上周五公布的疲弱非农就业数据进一步发酵,"4Cast驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示,"很明显,数据显示目前经济并非朝走出困境单方向前行,在数据方面,市场有些过于乐观."

指标10年期公债US10YT=RR价格上扬2/32,收益率报2.04%,低于上周五收盘时的2.06%.30年期公债US30YT=RR价格上扬11/32,收益率从上周五尾盘的3.22%回落至3.19%.

10年期和30年期公债收益率均触及近四周最低,不过成交清淡.

"市场交投十分淡静,"大和证券驻纽约的公债交易员Raymond Remy表示,"尽管本周将进行很多操作,其中包括回购,卖回和标售等."

美联储本周将会买进并卖出公债,作为卖短买长(扭转操作,Operation Twist)操作的一部分.同时,从周二开始,财政部将标售720亿美元的三年,10年和30年期公债.

在上周五非农就业报告公布前,美国经济稳步改善的迹象,打压了联储将透过买入更多公债或抵押贷款证券以压低长期利率,从而刺激经济的预期.

市场人士持续解读联邦公开市场委员会(FOMC)成员的近期讲话,他们的讲话暗示进一步放宽政策的门槛极高.

但分析师周一发表的评论广泛响应了以下的论调,即进一步放宽政策并不像一周前看上去那么遥不可及.

市场因假期休市及周一美国鲜有重大经济数据公布,使上周五的经济数据对周一市场走势的影响更大.

瑞银证券利率策略主管Mike Schumacher称,除就业数据以外,推动公债交易的最重要因素将是抵押贷款凸性对冲.

"最严重的负凸性区域位于10年期公债收益率2.10%,"他说,"将出现更多快速交易."

抵押贷款凸性对冲是银行和市场人士进行的一项操作,他们持有抵押贷款,且认为他们必须透过卖出公债为部分抵押贷款提前偿付作准备.

-----------------------2004 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-28/32 (+) 0.318

五年期公债US5YT=RR 100-15/32 (-02/32) 0.903

10年期公债US10YT=RR 99-20/32 (+01/32) 2.044

30年期公债US30YT=RR 98-23/32 (+10/32) 3.193 (完)

--编译 母红/于春红;审校 李军/母红

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