〔中国政治〕中国立案调查薄熙来涉嫌严重违纪问题(更新版)

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* 薄熙来涉嫌严重违纪被立案调查

* 其妻子涉嫌故意杀人犯罪,已移送司法机关

* 人民日报就此发表评论员文章

路透北京4月11日电---新华社周二晚间报导,鉴于前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.

新华社同时发布报导称,薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.

人民日报周三发布评论员文章称,中国是社会主义法治国家,法律的尊严和权威不容践踏.不论涉及到谁、职位多高,只要触犯党纪国法,都要严肃处理、决不姑息.

"从目前公布的事实来看,王立军事件是一起在国内外造成恶劣影响的严重政治事件,尼尔·伍德死亡案件是一起涉及党和国家领导人亲属和身边工作人员的严重刑事案件,薄熙来的行为严重违反了党的纪律,给党和国家的事业带来了损失,对党和国家的形象带来很大损害."文章称.

中国总理温家宝3月中在"两会"闭幕记者会上,公开表示"现任重庆市委和市政府必须反思".一天之后,也即是3月15日,中共宣布薄熙来不再担任重庆市委书记、常委、委员职务.[ID:nSB1434328]

(欲浏览相关视频,请点选 link.reuters.com/jes57s )

新华社报导称,今年2月6日,重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留的事件发生后,对王立军反映的2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.

尼尔·伍德本名Neil Heywood,是一名英国商人.英国政府曾要求中国调查其死因.

新华社报导称,据调查,薄谷开来及其子同尼尔·伍德过去关系良好,后因经济利益问题产生矛盾并不断激化.经复查,现有证据证明尼尔·伍德死于他杀,薄谷开来和张晓军(薄家勤务人员)有重大作案嫌疑.薄谷开来、张晓军涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.

新华社的报导并未提到薄熙来与薄谷开来之子薄瓜瓜的下落,以及中国政府将对他采取何种处置措施.(完)