〔美国股市〕道琼工业指数收低1.65%,Nasdaq指数下跌1.83%

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透纽约4月10日电---美国股市周二跌势加速,终盘收跌,道指和标普500指数连跌第五日,今日美国业绩期正式拉开帷幕.
今日三大股指的点数和百分跌幅均为年内最大.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌213.66点,或1.65%,至12,715.93点;标准普尔500指数.SPX收挫23.61点,或1.71%,至1,358.59点.Nasdaq指数.IXIC下跌55.86点,或1.83%,至2,991.22点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。