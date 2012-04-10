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市场报道 | 2012年 4月 11日 星期三 04:20 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低1.65%,Nasdaq指数下跌1.83%

路透纽约4月10日电---美国股市周二跌势加速,终盘收跌,道指和标普500指数连跌第五日,今日美国业绩期正式拉开帷幕.

今日三大股指的点数和百分跌幅均为年内最大.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌213.66点,或1.65%,至12,715.93点;标准普尔500指数.SPX收挫23.61点,或1.71%,至1,358.59点.Nasdaq指数.IXIC下跌55.86点,或1.83%,至2,991.22点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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