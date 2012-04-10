〔国际油市〕NYMEX原油期货收在八周低位,因中国数据不佳

* 中国3月石油进口下降,但仍为历史第三高

* 调查显示美国上周原油库存料将增加210万桶

路透纽约4月10日电---美国原油期货周二连续第二日下跌,因数据显示中国3月主要商品进口减少,增加对石油需求的忧虑.

中国海关周二称,中国原油进口3月降至每日555万桶,2月为595万桶.[ID:nEAP307321]尽管减少,但3月原油进口量仍未历史第三大.

石油交易商静待美国石油协会和美国能源资料协会分别于周二和周三公布的上周库存数据.

一项路透调查显示,上周原油库存增加210万桶,馏分油库存减少20万桶,汽油库存减少130万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收跌1.44美元,或1.41%,结算价报每桶101.02美元,为2月14日以来最低收位,盘中交投区间在100.68-102.96美元.

伦敦5月布兰特原油期货LCOK2收报每桶119.88美元,跌2.79美元,或2.27%,连跌第二日,为2月17日以来最低结算价,盘中交易区间为119.67-122.67美元.

收盘时,布兰特与美国原油期货溢价收窄至每桶18.86美元,周一为20.21美元.

NYMEX-5月RBOB汽油期货RBc1跌4.71美分或1.43%,报每加仑3.2496美元,为3月6日以来最低结算价,盘中交易区间为3.2417-3.3011美元.

NYMEX-5月取暖油期货HOc1回落5.02美分或1.6%,报每加仑3.0957美元,为2月2日以来最低收位,盘中交易区间为3.0883-3.1505美元.

美国能源资料协会(EIA)周二把2012年全球原油需求同比增长预估下调17万桶,至每日89万桶.EIA在其月报中还把2013年全球原油需求预估下调7万桶,至每日130万桶.[ID:nSB8529164]

国能源资料协会(EIA)周二在其月报中表示,美国零售汽油价格预料在今年5月触顶,达到每加仑平均4.01美元.

EIA也预期,伊朗原油日产量在2012年底同比减少50万桶.EIA称,因为制裁妨碍了伊朗新油田的投资,伊朗料在2012年底日产量下降至305万桶,低于2011年底的日产量355万桶.[ID:nSB1480704]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 101.02 -1.44 -1.4% 100.68 102.96 282,762 205,924

6月原油 101.56 -1.42 -1.4% 101.22 103.47 99,630 76,741

5月RBOB汽油 3.2496 -0.0471 -1.4% 3.2417 3.3011 46,687 54,759

6月RBOB汽油 3.1824 -0.0522 -1.6% 3.1745 3.2399 38,122 32,611

5月取暖油 3.0957 -0.0502 -1.6% 3.0883 3.1505 47,642 39,401

6月取暖油 3.1042 -0.0525 -1.7% 3.0983 3.1605 24,209 17,182

ICE合约

5月布兰特 119.88 -2.79 -2.3% 119.67 122.83 211,576 91,960

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 575,964 424,067 579,861 1,558,348 -2,108

汽油 146,375 #N/A 158,049 354,881 -30

取暖油 110,687 85,745 135,087 283,719 -7 (完)