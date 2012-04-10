〔加拿大股市〕下滑至今年低位,因担忧全球经济成长

路透多伦多4月10日电---加拿大主要股指周二下挫至2012年最低位,且低于年初水平,因对全球成长放缓的担忧重现,促使投资人撤出较高风险资产.

对大盘拖累最大的个股包括Suncor Energy (SU.TO),下挫2.1%,加拿大皇家银行(RY.TO)跌1.1%,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)下滑1.2%.

周五令人失望的美国非农就业数据显示美国经济复苏步伐放慢的迹象,且欧元区债务危机引发了全球经济成长乏力的观点,引发投资人在黄金,美债和德债中避险.

同时,中国3月份进出口贸易数据忧多于喜,虽然出口在市场预料之中,但大幅弱于预期的进口凸显内需疲软态势.分析师多表示,未来经济增长前景料不乐观.[ID:nSB1478830]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低83.21点,或0.69%,报11,935.29点,使该指数低于年初水平,今年迄今累计下跌0.2%.稍早该指数低见11,868.97,为去年12月30日来最低.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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