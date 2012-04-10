〔美股业绩〕美国铝业首季意外扭亏为盈,因市况改善

路透纽约4月10日电---美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)周二公布首季扭亏为盈,因市况改善,令市场意外.

分析师原本预计该公司首季亏损,业绩带动该公司股价盘后劲扬6%,报9.80美元.

美国铝业公布首季持续业务盈利为9,400万美元,或每股盈利0.09美元,上年同期分别为3.09亿美元和0.27美元.

期内营收小增至60亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计该公司首季每股亏损0.04美元,营收为57.7亿美元.

"该季业务表现强劲反弹,因我们采取了积极的现金承受能力措施...专注于有利可图的成长和趋于稳定的市场."公司执行长Klaus Kleinfeld表示.

但他表示:"在当前的经济环境中,挑战犹存."

公司指出,业绩较去年第四季改善,是受所有业务生产率大幅改善、铝实现价格上涨、产量增加等,这些因素抵消了原铝实现价格下滑以及投入成本增加的部分影响.(完)