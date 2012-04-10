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市场报道 | 2012年 4月 11日 星期三 05:19 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至六周低位,受累于成长忧虑

路透多伦多4月10日电---加元兑美元周二触及逾一个月最低,因疲弱的中国数据和国际货币基金组织(IMF)的悲观报告引发市场担忧全球成长乏力可能打压商品货币.

周二公布的数据显示,中国进口不及预期,3月增长5.3%,与显示首季国内需求不旺的其他数据一致.

加元与全球股市,油价和其他主要商品价格一同回落.

加元/美元CAD=D4收报1.0041加元或0.9959美元,周一收报0.9965加元或1.0035美元.

加元盘中一度触及2月27日以来最低1.0046加元.

Scotia Capital的首席汇市策略师Camilla Sutton称,如果加元跌穿1.0050加元大关,可能暗示加元/美元准备跌穿近期的狭窄区间.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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