〔美国股市〕ADR收跌,西班牙国际银行挫至三年低位

路透纽约4月10日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二下跌,西班牙国际银行下挫至金融危机以来最低位,因市场愈发担忧在公债收益率(殖利率)不断攀升的情况下,西班牙偿还债务的能力.

根据路透数据,在美国上市的西班牙国际银行STD.N下滑2.98%,报6.51美元,盘中一度触及2009年来的最低位.

欧洲债市再度承压,尤其是西班牙公债,这助燃了对欧债危机可能再次加剧的担忧.各年期的西班牙公债收益率全线跳升,且该国央行警告,西班牙的银行可能需要更多资金以抵御经济衰退.

在美国上市的索尼(SNE.N)重挫9.2%,报18.24美元,加重市场的疲弱基调.此前日本索尼(6758.T)预计,在刚刚结束的财年录得创纪录的64亿美元净亏,这将是其连续四年亏损.由于冲销美国业务的递延税资产,此次预估亏损规模是早前预估的两倍.[ID:nSB1479636]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低2%.美国股市标普500指数下挫1.71%.[.NCN]

欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌2.25%.亚洲企业ADR指数.BKAS下滑1.47%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收跌1.87%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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