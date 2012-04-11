〔美国个股〕美国司法部将就电子书价格操纵问题控告苹果

路透华盛顿/旧金山4月10日电---两名熟悉内情的消息人士表示,美国司法部最快可能在周三针对电子书定价问题控告苹果(AAPL.O),同时最快在本周与数家出版商和解.

司法部正在调查苹果与其他五家主要出版商被控联手提高电子书价格一事.这五家出版商为:哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)旗下部门Simon & Schuster Inc、Lagardere SCA(LAGA.PA)的Hachette Book Group、Pearson Plc(PSON.L)的Penguin Group (USA)、Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH旗下的Macmillan、以及新闻集团(NWSA.O)的HarperCollins Publishers Inc.

消息人士表示,苹果未与其他被控的出版商一起与司法部协商和解,因而最快可能在周三被提告,但最终决定尚未做出.

苹果拒绝评论.未能联系到司法部以及上述五家出版商就此置评.(完)