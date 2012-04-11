〔美国个股〕美国司法部将就电子书价格操纵问题控告苹果

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透华盛顿/旧金山4月10日电---两名熟悉内情的消息人士表示,美国司法部最快可能在周三针对电子书定价问题控告苹果(AAPL.O),同时最快在本周与数家出版商和解.
司法部正在调查苹果与其他五家主要出版商被控联手提高电子书价格一事.这五家出版商为:哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)旗下部门Simon & Schuster Inc、Lagardere SCA(LAGA.PA)的Hachette Book Group、Pearson Plc(PSON.L)的Penguin Group (USA)、Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH旗下的Macmillan、以及新闻集团(NWSA.O)的HarperCollins Publishers Inc.
消息人士表示,苹果未与其他被控的出版商一起与司法部协商和解,因而最快可能在周三被提告,但最终决定尚未做出.
苹果拒绝评论.未能联系到司法部以及上述五家出版商就此置评.(完)
--编译 沈以文;审校 张涛
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。