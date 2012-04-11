〔USDA月报〕收成提早预示玉米年末库存高于市场预估

* 收成提早以及用小麦做为饲料,缓和玉米库存紧绷

* 农业部的玉米库存估计较交易商高出11%

* 巴西与阿根廷大豆产出预估连续第四个月调降

* 农业部对巴西大豆产量的预估低于交易商

路透华盛顿4月10日电---美国农业部周二发布的月报料将压低玉米期货价格.报告指出,濒临16年来最低的美国玉米库存可望缓和,因为收成提早,以及以价格较低的小麦作为饲料.

农业部在月度全球农作物供需报告中表示,玉米库存在本销售年度末可能缩减至8.01亿蒲式耳,与上月预估相同.农业部的预估值较交易商高出11%,后者认为美国供给将连续第二年紧俏.

农业部也连续第四个月削减巴西和阿根廷大豆产量预估值,因为乾旱损及作物收成.农业部估计巴西大豆收成6,600万吨,较3月预估值低3.6%,也比交易商的预估少了2%.巴西的大豆种植量是全球第二大,仅次于美国,但为全球最大的大豆出口国.

"供给比预期高,加上小麦价格比玉米有竞争力,暗示夏季饲料小麦的供应将比去年多,"农业部在论及玉米前景时表示."今年春季玉米种植速度较快,加上南部预定种植玉米的田亩增加,都增强了9月1日新销售年度开始之前,新作玉米大量增产的可能性."

截至4月8日当周,玉米种植率已达7%,远高于4月初平均为2%的种植率.

农业部维持玉米提炼为乙醇的用量和玉米出口量的预估不变,与上月持平.

农业部表示,巴西南里奥格兰德州(Rio Grande do Sul)自2月底以来气候炎热乾燥,因此削减巴西大豆产量预估."阿根廷和巴拉圭的大豆产量预估本月也下调,反映本年度乾旱的影响."

全球第三大大豆生产国阿根廷大豆产出预估为4,500万吨,较上月预估下修3%.

与12月预估相比,农业部已将巴西和阿根廷大豆产出分别下调12%和13%.(完)