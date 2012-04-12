〔全球经济〕新兴市场制造业与服务业双扩张,但中国产出回落--汇丰

* 汇丰新兴市场指数第一季升至53.4,高于2011年第四季的52.4

* 制造业为三季以来首见上升,但中国表现不佳

* 服务业表现持续优于制造业

* 通货膨胀压力减缓,新兴市场国家受惠于有弹性的政策

路透伦敦4月12日电---周四公布的调查显示,新兴市场经济体今年第一季的成长速度写下三季以来最快,因为制造业反弹且服务业加速成长,不过中国的增长速度放缓.

汇丰访察16个新兴经济体,根据21个服务业与制造业领域所编纂的采购经理人指数(PMI)显示,今年第一季PMI升至53.4,不但高于2011年第四季的52.4,距离50的荣枯界限也更远了一步.

"与第三和第四季相比,第一季的企业和服务业活动加速成长,略见改善,"汇丰分析师Murat Ulgen表示,他主管中东欧以及次撒哈拉非洲地区.

"数据仍然低于长期趋势水准,还称不上恢复正常.主要原因是中国放缓拖累了制造业整体."

上述PMI数据也证实了各新兴市场上周发布的单区PMI报告.

新兴市场制造业的产出上升,为三季以来首见,但中国的产出却创下三季以来最大回落幅度,拖累整体表现.

在巴西、俄罗斯、印度、中国这金砖四国中,中国是第一季制造业生产唯一下降的国家.

印度的制造业成长达到三季高点,巴西的生产则自去年第二季以来首次上扬.俄罗斯得制造业也上升,但增速为2011年第三季以来最慢.

中国新出口订单下降速度创三年来最大,因欧洲等市场的需求依然迟滞.金砖国家中仅印度的出口订单有增长.

服务业表现持续优于制造业,新兴市场服务供应商的增长为三季来最强,服务业企业乐观程度达一年半高点.

**通货膨胀压力减缓**

上述新兴市场指数显示,如中国政府调升银行存款准备金率的"量化紧缩"等非常规货币政策,降低了中国和新兴市场的通货膨胀压力.

汇丰表示迄今油价高涨尚未对新兴市场通胀造成重大影响,决策官员目前较侧重促进成长,而非降低通胀.

然印度的通胀仍高;而土耳其即便产出物价通胀下滑,但投入物价通胀仍高.汇丰指出,新兴市场决策官员还需防备"热钱"对通胀的风险,因西方世界的超低利率使过多流动性流入新兴市场.

汇丰表示,当前新兴市场需在支持成长和抑制通胀间取得微妙的平衡,但比起西方,新兴市场有较多政策弹性,可以降息、调降准备金率、并在必要时诉诸财政刺激以促进成长.(完)