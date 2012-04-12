〔表格〕美国财政部续发30年期公债得标利率为3.230%,投标倍数为2.76

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透华盛顿4月12日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 3.230
中值 3.171
低值 3.100
价格/得标
价格 97.993453
高值得标比率 23.17%
投标倍数 2.76
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 13,000,009,800
总投标 35,884,730,300
竞争性投标得标 12,994,979,500
非竞争性投标得标 5,030,300
FED附加 2,365,458,100
初级市场交易商投标 24,762,000,000
初级市场交易商得标 7,269,377,500
直接投标 4,450,250,000
直接投标得标 1,739,567,000
间接投标 6,667,450,000
间接投标得标 3,986,035,000
发行细节
发行日 2012/04/16
到期日 2042/02/15
CUSIP码 912810QU5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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