版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 01:04 BJT

〔表格〕美国财政部续发30年期公债得标利率为3.230%,投标倍数为2.76

路透华盛顿4月12日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 3.230

中值 3.171

低值 3.100

价格/得标

价格 97.993453

高值得标比率 23.17%

投标倍数 2.76

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,009,800

总投标 35,884,730,300

竞争性投标得标 12,994,979,500

非竞争性投标得标 5,030,300

FED附加 2,365,458,100

初级市场交易商投标 24,762,000,000

初级市场交易商得标 7,269,377,500

直接投标 4,450,250,000

直接投标得标 1,739,567,000

间接投标 6,667,450,000

间接投标得标 3,986,035,000

发行细节

发行日 2012/04/16

到期日 2042/02/15

CUSIP码 912810QU5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐