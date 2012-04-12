〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数升至19个月最高,凸现出口面临的挑战

* 英镑贸易加权指数触及84.2

* 英国贸易数据显示贸易逆差扩大

* 债务危机加剧,欧元/英镑料将进一步上涨

路透伦敦4月12日电---英镑贸易加权指数周四大涨至19个月高位,对英国出口及该国政府重新平衡经济的目标构成风险.

英镑贸易加权指数=GBP升至82.4,此为去年8月来最高,根据英国央行数据.英国国家统计局周四公布,2月全球商品贸易逆差为87.72亿英镑(预估为逆差77.0亿英镑),1月修正后为逆差78.83亿英镑,因进口多于出口.[ID:nSB1484214]数据公布后,英镑贸易加权指数攀升.

英国对欧元区的出口出现增长.欧元区是英国最大贸易伙伴.不过,因市场对西班牙财政状况的担忧推动英镑兑欧元EURGBP=D4升至0.8227英镑的三个月高位,一些策略师说,随着欧元区需求下降,英国贸易逆差可能扩大.

许多市场人士称,英镑兑欧元或进一步攀升,如升穿2012年高位0.8222英镑的阻力位,将升向0.80英镑.英镑如此大幅攀升将令英国决策者透过英国出口增长重振该国经济的目标面临挑战.

全球金融危机爆发后,英国决策者正致力于通过增强出口来重新平衡经济,因在英国收紧财政及失业率不断上升之际,国内需求仍疲软.

英镑贸易加权指数从2007年的大约106累计下跌约22%,比其他货币相对便宜,被视为是扶助提振英国出口的一个因素.欧元在英镑贸易加权指数中的权重最大,为49.3%.

不过周四的贸易数据凸显逆差扩大主要是因为对非欧盟国家的出口下降,这是另一个隐忧,因英镑全线上涨.英镑兑美元GBP=D4升0.3%,至1.5957美元,迫近4月2日触及的五个月高位1.6063美元.

巴克莱资本汇市策略师Sara Yates说,"今日的主要消息是英国对非欧盟国家的贸易逆差大幅增加.在英国为利用诸如中国等增长较强劲市场而焦头烂额之时,所需的经济再平衡却无法向前推进."

分析师说,英国出口的一个有利因素是,以历史标准来衡量,英镑仍算便宜,部份原因是英国央行推出两轮量货宽松计划,使英债收益率承压,并抑制对英镑的需求.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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