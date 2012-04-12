〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,因美国中西部地区降温

路透4月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨1.8%,因担忧美国中西部关键的种植地区低温可能已损坏一些作物.

美元下跌也扶助小麦价格.

CBOT近月小麦合约录得3月30日来最大升幅,当天涨7.9%.但5月合约仍交投在其一周高位每蒲式耳6.53-1/4美元的下方.

CBOT-5月小麦盘中升穿其100天移动均线,但仍低于诸如50天及30天移动均线的关键阻力点.

洲际交易所(ICE.N)宣布拟从5月起提供玉米、小麦、大豆、豆粕及豆油期货电子交易.若获商品期货交易委员会(CFTC)批准,将会首次对芝加哥期货交易所带来严峻挑战.

美国农业部(USDA)称,最新一周出口销售54.25万吨小麦,符合市场预估的40-60万吨.

韩国NOFI买入在8月和10月交付的5.5万吨饲料小麦及5.5万吨玉米,且MFG买入最多13.2万吨在7月和8月交付的玉米.

周四稍早,美国中西部多数地区最低气温降至零度以下,令人担心将损害当地的软红冬麦.World Weather Inc气象学家Andy Karst表示,对作物的损害可能不严重.

下周预料美国大平原将有另一股冷空气,周日或周一料有霜冻.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收升11-1/4美分,报每蒲式耳6.39-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为180,863口.(完)

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