〔金属期市〕期铜跳升2%,跟随风险资产市场普涨的势态

* 期铜和股市的关联性增强

* 中国3月新增信贷飙升

* 关注周五公布的中国第一季GDP数据

路透纽约/伦敦4月12日电---铜价周四跳升逾2%,跟随基本金属及其他风险资产市场的升势,因投资人对欧债危机的担忧缓和,及中国成长前景更为正面.

周四交投继续放量,因买家利用本周稍早期铜被抛售的机会调整头寸,提振期铜价格回到100天移动均线的上方.

全球股市再次走强和欧元兑美元上涨的基调支持基本金属上涨,美国公布贸易逆差收窄后,期铜扩大涨幅.美国2月创纪录的出口暗示第二季经济状况好转.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收升180美元,或2.2%,报每吨8,220美元,从周三触及的近三个月低位反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2攀升8.10美分,报每磅3.7205美元,接近交投区间为3.6340-3.7310美元的高端.

根据汤森路透初步数据,COME期铜尾盘成交量超过92,500口,较30天均值高出超过50%.

期铜从外围市场得到支持,在意大利标售三年期公债后,意大利和西班牙指标公债收益率(殖利率)小跌,且欧元兑美元上涨,暗示对欧债问题的短期忧虑得到缓解.

周四期铜上涨的一个利好因素是,中国3月新增信贷突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.[ID:nSB1485550]

此外,中国3月汽车销售更强劲,增加铜市的正面基调.

下一个和基本金属有关的数据是周五出炉的中国第一季经济增长数据,预料将显示第一季经济增长年率为约三年来最低,投资人担忧未来几个月中国经济继续降温,从而进一步影响全球经济成长.

路透调查分析师预计,第一季中国经济较上年同期增长8.3%.

世界银行周四表示,已调降中国2012年经济增速预测至8.2%,此前为8.4%,进一步巩固中国料将创下10年来最低年增率的看法.[ID:nSB1484212]

LME三个月期锡CMSN3收升235美元,报每吨22,655美元,三个月期锌CMNI3大涨逾3%,至每吨18,800美元.

印尼工业部长Mohamad S. Hidayat称,印尼应尽快对矿业出口征税.

以下为1820 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 371.40 7.45 +2.05 343.60 8.09

LME期铝 2104.00 5.00 +0.24 2020.00 4.16

LME期铜 8220.00 180.00 +2.24 7600.00 8.16

LME期铅 2098.00 45.00 +2.19 2035.00 3.10

LME期镍 18700.00 525.00 +2.89 18710.00 -0.05

LME期锡 22655.00 230.00 +1.03 19200.00 17.99

LME期锌 2039.00 44.00 +2.21 1845.00 10.51

上海期铝 16105.00 65.00 +0.41 15845.00 1.64

上海期铜 58230.00 350.00 +0.60 55360.00 5.18

上海期锌 15465.00 155.00 +1.01 14795.00 4.53

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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