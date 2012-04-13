〔美国个股〕高盛同意以2,200万美元和解敏感信息外流的指控

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透华盛顿4月12日电---高盛(GS.N)同意支付2,200万美元以和解因公司程序不当引致的民事诉讼.因程序不当导致某些客户可能收到市场敏感信息,如高盛荐股名单与股票评级的调整.
美国证券交易委员会(SEC)和金融业监管局(FIRA)表示,诉讼由来是高盛每周的"小聚",该公司鼓励股票分析师和交易员藉此交换交易看法.
证交会表示,这些交易员随后将这些交易想法转递给一群顶尖客户,但证交会的指控并未包括内线交易.
不过证交会认为高盛必须将任何"新的内容声明"告知更多人,这些内容包括评级调整、股价目标、获利预测和追踪看法.
但证交会表示,随着高盛越来越重视"小聚",它在2006年修改政策,将"内部评论短线交易议题或市场脉动的信息"排除在外.
"高风险的交易和商业策略,就需要更高阶的控管,"SEC法制部门主管Robert Khuzami表示.
"尽管已被SEC警告这类控管的重要性,高盛却未能实施足以管控风险的政策和程序,避免分析师能与少数交易商和客户先看到即将作出的评级调整."
高盛同意支付罚金并修正政策.高盛发言人Michael DuVally表示很高兴此事获得解决.(完)
--编译 沈以文;审校 张若琪
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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