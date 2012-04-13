〔欧洲汇市〕英镑后市料将走强,除非英国央行称担心英镑涨势

* 英镑贸易加权指数持于19个月高位附近

* 英镑能否进一步上涨将取决于英国央行是否担忧英镑的涨势

* 英国经济倒退也可能妨碍英镑上涨

路透伦敦4月13日电---英镑贸易加权指数能延续全面上涨的势态将取决于英国央行会否显示担忧英镑对出口构成潜在冲击,以及未来几周的经济数据是否确定该国经济复苏在轨道之上.

本周英镑兑一篮子货币上涨至19个月来的最高位,这一篮子货币的权重是根据这些货币国家对英国贸易的相对重要性来厘订.

现在交易商预料英镑将继续走强,进一步扳回2008年金融危机爆发后英镑随即录得的跌幅.

英镑上涨的部份原因是欧元区危机再次浮现.

过去一周左右西班牙和意大利的借贷成本跳升,且欧元承压,投资人寻求欧元区资产的替代资产,特别是英镑资产.

本周英镑兑欧元触及0.8227英镑的三个月高位,许多分析师认为英镑可望升穿其2012年高位,兑欧元升向0.80英镑,该水准为2010年中以来未见的.

英镑贸易加权指数中,英镑兑欧元的权重占大约50%,因此英镑贸易加权指数跳升.

但如果下周三英国央行政策会议记录显示决策者提及英镑的近期涨势及英镑走强对出口的潜在影响,将可能阻止英镑升穿以上的关键水平.

周四数据显示英国2月贸易逆差幅度多于预期,若有更多如此的凭证将可能打压英镑的升势.

下周将公布的经济报告包括周三出炉的就业数据,周五公布的零售销售,这些数据均可能降低市场对英镑的乐观情绪.

多数分析师认为欧元区面临的问题将使英镑逐步攀升的涨势完整,因投资人寻求将资产在欧元以外多元化.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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