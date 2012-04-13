〔欧元债市〕西班牙公债收益率和CDS触及纪录高位,因担忧其银行业及财政

* 西班牙公债收益率跳涨

* 西班牙公债收益率曲线自3月中来大幅趋平

* 西班牙公债的违约保险成本触及纪录高位

* 10年期德债收益率创纪录低位,因投资人寻求避险

路透伦敦4月13日电---西班牙公债收益率及其违约保险成本周五均触及纪录高位,因该国银行业向欧洲央行借入的贷款规模创纪录,加重市场对西班牙财政状况的担忧,下周西班牙公债标售将测试市场的胃纳.

西班牙财政部计划在周四标售两年和10年公债.一些策略师说西班牙较长期公债收益率可能重回6%以上,令借贷成本加速上升至难以维继的水平.

近期的标售显示意大利一年期和三年期借贷成本攀升,同时上周西班牙公债标售的得标利率也上升.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率(殖利率)跳升18基点,至5.99%,较可比德债收益率差走宽至435个基点,较去年11月触及的欧元面世以来的最阔水平仅低34个基点.

西班牙五年期公债收益率升11个基点,至4.92%,根据Markit,五年期西班牙公债违约保险成本首次收在500个基点以上.

本周稍早西班牙10年期公债收益率测试6%的心理关口,因市场更为担心该国疲弱的银行业和不断萎缩的经济或将令西班牙成为欧元区问题扩散的下一个源头.

意大利公债IT10YT=TWEB收益率受西班牙公债拖累走高,升13个基点,至5.54%.意大利信贷违约互换(CDS)利差升15个基点,至433个基点.

周五数据显示,3月西班牙银行业向欧洲央行借入创纪录的3.163亿欧元,较上月总数接近翻番,因西班牙银行业实际上无法在批发信贷市场借款.

一收益率曲线趋缓趋势分析师称,自3月中以来,五年期和10年期西班牙公债收益率差收窄超过40个基点,这令人担忧,且反映了持有西班牙公债面临的违约风险上升.

欧元区二线国家公债承压引发投资人避险,拉低10年期德债DE10YT=TWEB收益率至1.636%,创纪录低位.

德债期货FGBLc1跳升69个跳动点,结算价报140.36,因对中国成长的忧虑也提振安全资产,打压诸如股市等风险投资.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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