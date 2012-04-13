〔纽约期市〕可可期货受加工数据带动上涨,糖期货挫至三个月低位

路透纽约/伦敦4月13日电---可可期货周五跳涨逾3%,和商品市场普遍走软的势态形成鲜明对照,因欧洲可可加工数据高于预期,且上日价格从支持位大涨后,今日有技术买盘.

原糖期货挫3.5%至三个月的最低位,因美元走强及商品市场普遍走软而承压,铜价和美国油价下滑,因数据显示中国第一季GDP同比增速为约三年来最慢.阿拉比卡咖啡期货由升转跌.

欧洲第一季可可加工数据超过预期,保持在353,311吨,推动买盘.

ICE-7月可可合约CCc2涨57美元,或2.7%,报每吨2,200美元,此前最高升3.5%,至2,217美元,为4月2日来的最高水平.

在周二5月合约首个交割通知日前,5月/7月合约价差交易仍然活跃,溢价从周四的17美元急升至48美元.

伦敦7月可可LCCN2升40英镑,或2.8%,报每吨1,458英镑,稍早一度升3.5%.

北美第一季可可加工数据将在4月19日公布.

原糖期货下跌,此前跌穿关键技术水平,且交易商消化了本周巴西作物收成的初步预估.其他商品市场走软也拖累原糖.

周四巴西糖行业协会Unica预期,2012/13年巴西主要的中南部作物种植区收成预估为3,310万吨,同比升5.7%,处于目前业界预估的范围内.Unica预期中南部蔗糖压榨量达5.09亿吨.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBc1跌0.85美分,或3.5%,报每磅23.37美分,为近月合约自1月12日来最低结算价.5月合约跌穿100天移动均线切入位23.82美分后,跌幅扩大.

伦敦5月白糖合约LSUK2跌7.80美元,或1.2%,结算价报每吨624.40美元,此为近月合约自2月15日来最低位.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收升2美元,报每吨1,998美元,ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌4.05美分,或2.2%,收报每磅1.8020美元.(完)