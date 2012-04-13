〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因担心中国经济成长

路透4月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低,交易商称受玉米小麦跌势波及,因有关中国经济成长放缓的忧虑引发大宗商品全面下挫.

南美大豆供应吃紧,令美国大豆的出口需求强劲,限制跌幅.

现货大豆Sc1本周收高0.2%,连续第三周收涨.

豆粕合约涨跌不一,近月豆粕合约走高,受豆粕/豆油合约价差带动,以及因交易商表示传闻欧洲有意购买美国豆粕.5月和7月豆粕创合约高位,5月豆粕合约SMc1触及每短吨397.40美元,此为两年半来的最高位.

美国农业部证实向中国出售165,000吨2012/13年付运大豆,中国本周购买大豆规模增加至445,000吨.除了55,000吨大豆外,其余的均在2012/13年付运.

CBOT-5月大豆期货SK2跌4-1/4美分,报14.36-3/4美元.

5月豆粕合约SMK2升1.2美元,报每短吨395.8美元.5月豆油合约BOK2跌0.71美分,收报每磅56.52美分.

今日CBOT预估大豆成交量为268,235口,豆油成交量为176,704口,豆粕成交量为94,223口.

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 629.25 -8.25 -1.3% -2.7%

CBOT大豆Sc1 1436.75 -4.25 -0.3% 19.9%

CBOT豆粕SMc1 395.80 1.20 0.3% 27.9%

CBOT豆油BOc1 56.52 -0.71 -1.2% 8.5%

CBOT小麦Wc1 623.50 -15.75 -2.5% -4.5%

CBOT稻米RRc1 1531.00 -5.50 -0.4% 4.8%

EU小麦BL2H0 209.00 -0.75 -0.4% 3.2%

NYMEX原油期货CLc1 102.94 -0.70 -0.7% 4.2%

道琼工业指数.DJI 12,924 -63 -0.5% 5.8%

现货金XAU= 1653.90 -21.08 -1.3% 5.8%

欧元/美元EUR= 1.3076 -0.0108 -0.8% 1.0%

美元指数.DXY 79.8820 0.5970 0.8% -0.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 972 12 1.3% -44.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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