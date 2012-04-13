〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,受中国GDP和美国消费者信心数据影响

* 中国经济成长较预期缓慢殃及油价

* 美国消费者信心下滑,令利空基调加重

* CFTC-原油投机商减少美国原油净多头仓位

路透纽约4月13日电---美国原油期货周五在连升两日后收低,此前数据显示中国首季经济成长较预期缓慢,同推高昨日油价的市场臆测截然相反.

根据汤森路透/密西根大学调查,美国4月初消费者信心小幅下滑,因汽油价格上涨,这也扶助拖累原油期货走软.

另外,美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周下跌,这对原油期货不利,尽管增长年率继续改善.[ID:nSB8530914]

五个联合国安理会常任理事国和德国周六将就备受争议的伊朗核计划与伊朗重启谈判,令油市交易商谨慎,尽管预计此次会议不会有重大突破.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收低0.81美元,或0.78%,结算价报每桶102.83美元,盘中交投区间在102.61-103.90美元.

本周美国近月原油期货下滑0.48美元或0.46%,在过去五周第四周收低.

伦敦ICE-布兰特原油期货LCOK2今日到期,结算价报每桶121.83美元,升0.12美元或0.10%,盘中在120.77-122美元之间交投.

本周近月布兰特原油期货跌1.60美元或1.3%,在过去五周内第四周下滑.

布兰特原油与美国原油期货的价差由周四的18.07美元升至19美元.

NYMEX-5月RBOB汽油期货RBK2跌1.06美分或0.32%,报每加仑3.3461美元,盘中在3.32-3.3774美元之间交投,本周小涨0.56美分,为10周内第九周上涨.

NYMEX-5月取暖油期货HOK2小涨0.83美分或0.26%,报3.1746美元,盘中交投区间在3.1510-3.1881美元,本周该合约升0.54美分或0.17%,连涨两周.

根据商品期货交易委员会(CFTC),基金经理人在截至4月10日该周缩减美国原油期货和期权净多头仓位2.6万口至199,924口.

中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,且整体经济仍处软着陆过程中.不过分析人士认为,各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:nSB1487516]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 102.83 -0.81 -0.8% 102.61 103.90 196,342 271,285

6月原油 103.32 -0.78 -0.8% 103.07 104.34 95,896 145,281

5月RBOB汽油 3.3461 -0.0106 -0.3% 3.3200 3.3774 47,465 55,045

6月RBOB汽油 3.2667 -0.0031 -0.1% 3.2396 3.2913 44,284 41,467

5月取暖油 3.1746 0.0083 0.3% 3.1510 3.1881 51,536 55,413

6月取暖油 3.1789 0.0069 0.2% 3.1554 3.1910 47,778 42,872

ICE合约

5月布兰特 121.83 0.12 0.1% 120.77 122.00 12,294 125,983

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 443,490 740,663 576,226 1,579,841 -13,929

汽油 153,130 158,543 158,049 354,881 -30

取暖油 160,269 161,226 135,087 283,719 -7 (完)