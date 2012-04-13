〔加拿大股市〕结束两日连升收挫,本周为连跌第七周

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透多伦多4月13日电---加拿大主要股指周五结束两日连升收挫,连跌第七周,因全球经济成长忧虑再度涌现,挫伤脆弱的投资人信心.
中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,且整体经济仍处软着陆过程中.不过分析人士认为,各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:nSB1487516]
另外,西班牙信贷违约互换触及创纪录的500基点,因投资人担心该国银行业对主权债的庞大敞口.
此间市场10大类股全军覆没,对大盘影响最大的五大下挫股中有四家为金融股,丰业银行(BNS.TO)跌2.2%,道明银行(TD.TO)跌1.9%,加拿大皇家银行(RY.TO)跌1.7%,宏利金融(MFC.TO)重挫3.4%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收挫174.26点,或1.43%,报12,040.39点,本周跌0.5%,为连续第七周收低,今年迄今跌0.7%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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