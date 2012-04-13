〔全球金市〕金价下跌1.2%,受周末前结清仓位交易打压

* 周末前的平仓交易使金价下跌1.2%

* 欧元因市场对西班牙的担忧而承压

* 芝加哥商业交易所(CME)调降对白银及钯金的保证金要求

路透纽约4月13日电---金价周五下跌1.2%,美元走强引发一波对黄金的周末抛盘,因人们对欧债危机忧虑加重,而且中国经济增长数据令投资者失望.

金价脱离盘中低位,最终收低1.2%.本周金价累计涨近1%,为2月底以来最大单周升幅.

午后一波抛盘使金价在几分钟内下跌10美元,因市场对欧债危机的担忧引发周末前的抛盘.交易商暗示各银行可能寻求削减风险部位并提振资本流动.

1855GMT,现货金XAU=跌1.22%,报每盎司1,654.54美元,势将创下4月4日以来最大单日跌幅.

美国6月期金GCv1结算价跌1.21%,报1,660美元.

一旦现货金价跌穿1,657美元,那么将没有技术支撑,下一支撑位料在1,610美元左右.300日移动均线切入位在1,624美元.

金价因美元反弹而承压,因市场担心西班牙银行业状况,而且中国经济增长数据令交易商失望.

中国公布今年第一季国内生产总值(GDP)同比增幅降至近三年低点,增长率从去年第四季的8.9%降至8.1%.[ID:nSB1486870]

美元走强通常打压金价,因这使美元计价商品对其他货币持有者更加昂贵,并抑制了黄金作为另类资产的魅力.

美股下跌,因市场对全球经济增长的忧虑引发周末前对金融类股的抛盘.

交易商称,市场对黄金的抛压依然沉重.芝加哥Integrated Brokerage Services LLC贵金属交易主管Frank McGhee称,1,610-1,620美元"是最后的防线,但我不确定是否能守住,在该水准至1,550美元区间没有技术支撑."

若跌至1,550美元,年内迄今涨幅将尽数回吐.

"尤其在美国,现阶段的投资环境对黄金的影响是中性的.人们确实需要政策激励才会大举回归,"渣打银行分析师Walter de Wet说.

"实货方面,从本月底起直到8月,不会出现季节性需求,"他说."如果未来两三个月没有这种实货买盘支撑投资需求,金价难以大幅冲高."

**动能挣扎**

最新路透调查显示,分析师对黄金态度愈发趋于谨慎.但分析师仍预期今明两年金价仍将走强.受访的33位分析师中,仅有一位预期今年黄金均价将超过每盎司2,000美元,而在1月调查中,受访的45位分析师中有五位持此观点.

"黄金和其它风险资产之间的连动性在过去六个月以来增强,"Schroders Private Banking资产配置主管Robert Farago说.他并称在资产组合多样化时,这种发现令黄金魅力减少.

"我不认为通缩环境短期内会利好,"他说."这会产生流动性紧缩,鉴于所有投资者都抱紧获利,黄金可能会成为一个资金来源."

亚洲金市实货买盘周五小幅放缓,因价格上涨令交易员离场.但4月末印度购金季可能会带来一些需求.

现货银XAG=跌2.69%,至每盎司31.45美元.现货铂金(白金)XPT=跌0.96%,至每盎司1,582.74美元.现货钯金XPD=则跌1.12%,报每盎司641.47美元.

自2月以来,芝加哥商业交易所(CME)第二次下调纽约商品期货交易所(COMEX)白银期货交易保证金,以提振交易量,此前白银陷入窄幅价格区间,打压交易兴致.(完)

--编译 于春红/梁睿雪;审校 李军

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