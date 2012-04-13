〔加拿大汇市〕加元/美元受中国经济数据影响走软,关注央行政策声明

路透多伦多4月13日电---加元兑美元周五下滑,因中国经济成长放缓,且欧洲债务危机忧虑挥之不去,打压风险意愿,但投资人寄望下周加拿大央行政策声明中描绘的前景改善,提振加元表现优于其他主要货币.

欧元周五下跌,兑美元和日圆连续第二周下滑,西班牙借贷成本上升令本已不愿在周末持有欧元的投资者惊恐不安.[FRX/CN]

尽管投资人在美元中寻求避险,但加元表现超过欧元、英镑、瑞郎和澳元.

加元/美元CAD=D4收报0.9984加元或1.0016美元,周四收报0.9945加元或1.0055美元,本周小跌0.1%.

加拿大央行将在4月17日宣布货币政策,次日将提供季度货币政策报告预估细节,加拿大央行总裁卡尼之后将举行记者会.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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