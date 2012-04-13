〔纽约期市〕ICE期棉结束四天涨势收低,因回补空头逐渐减少

路透纽约4月13日电---棉花期货周五在连涨四天后首次下跌,因推动近月合约升至10天高位的一连串回补空头动能消竭.

市场消息人士称,当空头完成了回补,商品指数展期至7月合约造成的卖压打压价格.

对中国经济成长的担忧也施加压力,令谷物和商品市场走软.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2收低0.98美分,收报每磅92.08美分,根据汤森路透数据,盘中波动区间在91.01-93.75美分,后者为4月3日来最高.

市场人士对指数基金将5月合约展期后价格持续上升感到意外.价格上涨的韧性显示空头头寸的规模使作空者不得不以更高的价格回补其空头头寸.

5月合约上升,因近期供应紧张使逆价差进一步上升,周五12月合约结算价报88.68美分,高于上日的88.3美分.

这代表了周五的逆价差从上日的1.5美分增加多一倍至3.4美分.

棉花价格回落,和较广泛市场的走势一致,中国经济增长数据令人失望后,谷物市场承压.(完)