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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 23:19 BJT

〔USDA报告〕4月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月23日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 04/19/12 04/12/12 04/12/12 04/21/11

初值 修正值 前值

小麦 24,391 26,168 25,745 28,892

燕麦 0 0 0 0

大麦 0 0 0 36

玉米 29,386 43,420 42,875 37,513

高粱 881 166 166 2,588

大豆 12,005 18,862 18,065 11,154

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 895,525 1,093,681

燕麦 463 73

大麦 6,346 5,336

玉米 1,053,061 1,122,748

高粱 40,527 99,180

大豆 1,072,883 1,350,474

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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