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债券 | 2012年 4月 23日 星期一 23:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.130%,投标倍数为4.48

路透华盛顿4月23日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.130

中值 0.120

低值 0.100

投资 0.132

价格 99.934278

高值得标比率 19.22%

投标倍数 4.48

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,863,300

总投标 125,410,633,300

竞争性投标得标 26,436,030,000

非竞争性投标得标 598,433,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/04/26

到期日 2012/10/25

CUSIP码 9127956N6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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