〔欧元债市〕荷兰公债领跌,欧债危机风险肆虐

* 法国大选、荷兰政治危机令投资者不安

* 荷兰/德国10年期公债利差料将升至三年来最阔

* 德国10年期公债收益率触及纪录低点

* 周二荷兰公债标售将测试市场情绪

路透伦敦4月23日电---荷兰和欧元区二线国家公债价格周一大跌,德国公债收益率(殖利率)亦刷新纪录新低,荷兰政治风险令投资者担心欧元区对遏制债务危机的誓言岌岌可危.

荷兰/德国10年期公债利差飙升至三年来最阔水平,并料将持续走阔.此前荷兰政府未能就削减预算达成一致,内阁并提出辞职.

"荷兰一直被视为避险市场,但不再是德债的翻版了,荷兰公债收益率上升,"一名交易商说,并称长期投资者和短线账户一直不断抛售荷兰公债.

6月德国公债期货FGBLc1收高97个跳动点至141.29,盘中一度高见141.37.德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌6个基点,至1.56%,脱离此前所及1.549%低点.

荷兰周二将标售最多25亿欧元两年期和25年期公债,但分析师表示标售规模不大,应该会有足够需求.

路透数据显示,10年期荷兰公债收益率NL10YT=RR升12个基点至2.43%,令其与可比德债利差走至78个基点的2009年4月来最阔水平.有部分市场人士担心如果荷兰未实现预算目标,或失去AAA评级.

法国表现略好,10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB微升1个基点,随后在周三将有约350亿欧元来自公债票息和偿还的资金流入.

但德债表现强劲,法国/德国10年期公债利差走阔至155个基点.RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic称,在5月6日总统大选决选前,利差或走阔至180个基点.奥朗德料将在决选中获胜.

欧元区评级较低的发债国--西班牙似乎没有喘息之机.该国成为债务危机的最新焦点,该国10年期公债收益率ES10YT=TWEB连续第二个交易日在6%以上.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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