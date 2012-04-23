〔欧洲股市〕跌至三个月低位,受累于成长忧虑

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低2.3%

* 疲弱的欧元区数据引发成长忧虑

* 飞利浦股价上扬,因第一季业绩强劲

路透伦敦4月23日电---欧洲股市周一跌至三个月低位,成交放量,未来走势可能震荡,全球经济状况持续恶化,以及德国和荷兰的政治不确定性可能令欧元区危机进一步加剧.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低24.32点,或2.3%至1,021.76点,此为1月中来首见的水准,成交量为其90天均值的123.2%.

数据显示,欧元区民间行业成长4月意外回落,损及欧洲企业需求前景,且可能阻碍政府平衡预算的努力.数据公布后,股市走低.

"欧元区经济动能正在转弱,在疲弱成长的环境下,政府实现财政目标的难度加大,"摩根大通的策略师Emmanuel Cau表示.

荷兰的政府危机以及法国总统大选首轮投票结果也引发财政忧虑.在法国大选的首轮投票中,承诺重新协商欧洲预算协议的社会党领袖奥朗德所获选票超过现任总统萨科齐.

欧洲银行股.SX7E劲挫3.7%,至11月底以来首见水平.当时欧洲央行尚未提供超低利率三年期贷款.

飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)第一季业绩优于预期,令该公司股价扬升3.3%,超过泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数的升幅.

英国富时100指数.FTSE收跌1.85%,至5,665.57点;德国股市DAX指数.GDAXI劲挫3.36%,报6,523.00点;法国CAC-40指数.FCHI回落2.83%,至3,098.37点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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