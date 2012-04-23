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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 05:38 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因库存紧张及传闻中国买入

路透4月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因美国玉米紧张及市场不断传言中国买入美国玉米.

美国农业部(USDA)称,出口商售出2012/13年交付的120,000吨美国玉米到不知名的目的地.

美元走强,股市,贵金属和油价下跌,限制玉米的升幅.

中国储备粮管理总公司周一公布,该公司已准备购买美国玉米,只要价格具有吸引力.[ID:nSB1503028]

本周中西部地区的干燥天气应该使玉米和大豆种植快速进行,之后周末将降水及可能出现寒流.

美国商品期货交易委员会(CFTC)称,上周二大型投机客降低其CBOT玉米期货及期权的净多头仓位至三个月低位.

5月合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为43.

5月玉米合约CK2结算价升10美分,报每蒲式耳622-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为284,694口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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