〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因库存紧张及传闻中国买入

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因美国玉米紧张及市场不断传言中国买入美国玉米.
美国农业部(USDA)称,出口商售出2012/13年交付的120,000吨美国玉米到不知名的目的地.
美元走强,股市,贵金属和油价下跌,限制玉米的升幅.
中国储备粮管理总公司周一公布,该公司已准备购买美国玉米,只要价格具有吸引力.[ID:nSB1503028]
本周中西部地区的干燥天气应该使玉米和大豆种植快速进行,之后周末将降水及可能出现寒流.
美国商品期货交易委员会(CFTC)称,上周二大型投机客降低其CBOT玉米期货及期权的净多头仓位至三个月低位.
5月合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为43.
5月玉米合约CK2结算价升10美分,报每蒲式耳622-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为284,694口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)