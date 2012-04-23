版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 05:39 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因担忧收成及出现空仓回补

路透4月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦合约周一涨幅超1%,交易商称,因出现一轮空仓回补,且担心冷空气或伤及正在生长的美国作物.

指标CBOT-5月软红冬麦合约WK2冲高至6.27-3/4美元,追平上周五所及高位.

美国农业部将于周一2000GMT公布最新冬麦状况预估报告.一周前生长优良的比例为64%.

农业部还将公布最新春麦播种进度.截至4月15日,农户已完成37%的播种,创下纪录.

农业部称美国小麦一周出口检测规模为2,439.1万蒲式耳,高于预期的1,900-2,400万蒲式耳.

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的交易报告显示,截至4月17日,大型投机客增持CBOT小麦净空头部位规模8.7%至96,705口.

欧洲交易商表示,约旦国有谷物进口公司招标购买10万吨硬小麦,产地不限.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收高9-1/4美分,报每蒲式耳6.25美元.

CBOT小麦预估成交量为104,417口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐