〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因担忧收成及出现空仓回补

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦合约周一涨幅超1%,交易商称,因出现一轮空仓回补,且担心冷空气或伤及正在生长的美国作物.
指标CBOT-5月软红冬麦合约WK2冲高至6.27-3/4美元,追平上周五所及高位.
美国农业部将于周一2000GMT公布最新冬麦状况预估报告.一周前生长优良的比例为64%.
农业部还将公布最新春麦播种进度.截至4月15日,农户已完成37%的播种,创下纪录.
农业部称美国小麦一周出口检测规模为2,439.1万蒲式耳,高于预期的1,900-2,400万蒲式耳.
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的交易报告显示,截至4月17日,大型投机客增持CBOT小麦净空头部位规模8.7%至96,705口.
欧洲交易商表示,约旦国有谷物进口公司招标购买10万吨硬小麦,产地不限.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2收高9-1/4美分,报每蒲式耳6.25美元.
CBOT小麦预估成交量为104,417口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)